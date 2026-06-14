朝香果林・中須かすみのダンス衣装が初解禁『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』（今冬公開）のキービジュアルが解禁された。キービジュアルでは、「ときめきはいつまでも―― 行こう！虹の未来（さき）へ」というキャッチコピーと共に、前へと歩みを進める12名のスクールアイドルたちと、その背中を見つめる高咲侑の姿が描かれている。
【動画】朝香果林・中須かすみのダンス衣装！公開された『ニジガク』映像
さらに、『第1章』『第2章』公開時から待ち望まれていた、朝香果林・中須かすみのダンス衣装がここで初解禁となった。
『第1章』『第2章』を超えるボリュームでお届けする『最終章』では、沖縄、京都、大阪、神戸で開催されてきた「スクールアイドルGPX（グランプリ）」のファイナルラウンドが描かれる。12人と一人の少女たちは、その舞台である「東京」で、どんな物語を紡ぐのか…期待が高まる。
■映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』
「仲間」で「ライバル」!?「ライバル」だけど「仲間」!!12人と一人の少女たちと紡ぐ青春学園ドラマ、最終章ついに開幕!!!
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、「ラブライブ！シリーズ」の第3作目。2020年にTVアニメ1期、2022年にTVアニメ2期が放送され、2023年には新作エピソードOVA「NEXT SKY」、2024年に映画『完結編 第1章』、2025年に映画『完結編 第2章』が公開された。
そして、第1章・第2章を超えるボリュームでお届けする、完全新作エピソード、映画『完結編 最終章』が、来冬全国の劇場で公開となる。TVアニメシリーズを手掛けた、監督：河村智之、脚本：田中 仁、アニメーション制作：サンライズのスタッフが贈る、劇場上映シリーズ3部作、ここに完結──。
【動画】朝香果林・中須かすみのダンス衣装！公開された『ニジガク』映像
さらに、『第1章』『第2章』公開時から待ち望まれていた、朝香果林・中須かすみのダンス衣装がここで初解禁となった。
■映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』
「仲間」で「ライバル」!?「ライバル」だけど「仲間」!!12人と一人の少女たちと紡ぐ青春学園ドラマ、最終章ついに開幕!!!
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、「ラブライブ！シリーズ」の第3作目。2020年にTVアニメ1期、2022年にTVアニメ2期が放送され、2023年には新作エピソードOVA「NEXT SKY」、2024年に映画『完結編 第1章』、2025年に映画『完結編 第2章』が公開された。
そして、第1章・第2章を超えるボリュームでお届けする、完全新作エピソード、映画『完結編 最終章』が、来冬全国の劇場で公開となる。TVアニメシリーズを手掛けた、監督：河村智之、脚本：田中 仁、アニメーション制作：サンライズのスタッフが贈る、劇場上映シリーズ3部作、ここに完結──。
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