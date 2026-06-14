「もっとやりたかったくらい」オールスターを満喫した柏DF古賀太陽。自身初の“トルメンタ”は「ちょっとグダグダでしたけど…」

「もっとやりたかったくらい」オールスターを満喫した柏DF古賀太陽。自身初の“トルメンタ”は「ちょっとグダグダでしたけど…」