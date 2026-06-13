タレントの堀ちえみ（59）が12日、自身のインスタグラムを更新。最近の推しアイドルを明かした。

「先日豊川稲荷で、ヒット祈願のお詣りに行きましたが！！！」としつつ、「ナント！私の最近の推し ROIROM さんをお見かけ致しました」と自身の推しアイドルと遭遇したことを明かした。

「もう嬉し過ぎまして」と堀。「私はとてもじゃないけど、このような時には自分からは話しかけられないタイプです…が！！！社交的な夫はグイグイと話しかけ、そして一緒に記念撮影まで撮っていただきました もう心臓バクバク！」と喜びのフォーショットを公開した。

「ろいくんも ひろむくんも もちろん映像や写真でも美しいのですが、実際見るとその何十倍も素敵です そしてお二人のやさしいお人柄に感動しました！」と人柄を絶賛した。

「5月7日配信のデジタルシングル『CLASSIC WAVE』もとてもいい曲です！！！一昨日6月10日発売のミニアルバム『CLASSIC WAVE』早速聴いてます 頑張ってください！応援しています」とつづった。

ROIROMはtimeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」（通称タイプロ）で最終審査まで残った本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。結成1周年を迎えた5月7日にメジャーデビューした。