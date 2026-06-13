「まじかよ」「衝撃的な光景だ」世界的スター集結も…W杯開会式で“まさかの空席だらけ”にSNS騒然「ロサンゼルスなのに」「盛り上がりは皆無」
現地６月12日、北中米ワールドカップの開催国アメリカとパラグアイの一戦を前に、ロサンゼルス・スタジアムで華やかな開会式が行なわれた。しかし、世界的アーティストが出演した豪華イベントにもかかわらず、ファンの視線は別の光景に向けられていた。
開会式では、アメリカ出身の人気ラッパーであるフューチャーや、韓国発の人気ガールズグループ『BLACKPINK』のメンバーであるリサらがパフォーマンスを披露。音楽と演出で大会の幕開けを盛り上げた。
ところが、DAZNの中継映像ではスタンドの空席が目立った。試合キックオフの１時間以上前だったことを考慮する必要はあるものの、開会式の最中にも観客席には空きが散見され、その様子がSNS上で大きな話題に。
世界中のファンから、「アメリカの開会式は最悪だった！ 空席だらけ。呆れるよ」「マジでひどいな」「空席が目立ち、盛り上がりは皆無だった」「ロサンゼルスのような大きな都市なのに、かなり物足りないものだったね」「アメリカはサッカー大国ではないからね」「まじかよ…こんな空席が多いなんて」「衝撃的な光景だ」といった声が上がった。
2026年大会はアメリカ、カナダ、メキシコの３か国共催で行なわれる史上最大規模のW杯。世界中の注目を集める大会だけに、アメリカでの開幕セレモニーで映し出された“空席問題”は大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「マジでひどいな」開会式中も空席が目立つロサンゼルス・スタジアム
開会式では、アメリカ出身の人気ラッパーであるフューチャーや、韓国発の人気ガールズグループ『BLACKPINK』のメンバーであるリサらがパフォーマンスを披露。音楽と演出で大会の幕開けを盛り上げた。
世界中のファンから、「アメリカの開会式は最悪だった！ 空席だらけ。呆れるよ」「マジでひどいな」「空席が目立ち、盛り上がりは皆無だった」「ロサンゼルスのような大きな都市なのに、かなり物足りないものだったね」「アメリカはサッカー大国ではないからね」「まじかよ…こんな空席が多いなんて」「衝撃的な光景だ」といった声が上がった。
2026年大会はアメリカ、カナダ、メキシコの３か国共催で行なわれる史上最大規模のW杯。世界中の注目を集める大会だけに、アメリカでの開幕セレモニーで映し出された“空席問題”は大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「マジでひどいな」開会式中も空席が目立つロサンゼルス・スタジアム