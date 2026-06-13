「もうアニマル浜口なのよw」長友佑都の”特注ヘアバンド姿”に反響続々！「どこで買うてくるねん」「全員やってほしいです」【日本代表】
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施。この日は、「日の丸」と背番号「５」が入った“特注ヘアバンド”を着けてトレーニングに臨んだ長友佑都が話題をさらった。
「かっこいいでしょ」と自画自賛したヘアバンド姿は、ネット上でもたちまち拡散。新たなトレードマークを披露した長友の動画が公開されると、ファン・サポーターから様々な反響が寄せられた。
「さすが長友パイセン」
「どこで買うてくるねん」
「もうアニマル浜口なのよw」
「これ全員やってほしいです」
「長友選手、チームのモチベーションを高めるね」
39歳となった今も、ピッチ内外で存在感を発揮する長友。日本代表最年長メンバーは、この日も持ち前の明るさでチームを盛り上げていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「もうアニマル浜口なのよ」長友佑都の特注ヘアバンド姿
「かっこいいでしょ」と自画自賛したヘアバンド姿は、ネット上でもたちまち拡散。新たなトレードマークを披露した長友の動画が公開されると、ファン・サポーターから様々な反響が寄せられた。
「さすが長友パイセン」
「どこで買うてくるねん」
「もうアニマル浜口なのよw」
「これ全員やってほしいです」
「長友選手、チームのモチベーションを高めるね」
39歳となった今も、ピッチ内外で存在感を発揮する長友。日本代表最年長メンバーは、この日も持ち前の明るさでチームを盛り上げていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「もうアニマル浜口なのよ」長友佑都の特注ヘアバンド姿