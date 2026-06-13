【HG 1/144 ガン ダム F91 [残像イメージクリアーVer.]】 2026年6月13日発売 価格：1,870円 ガン ダム ベース販売商品

「機動戦士ガンダムF91」より、最終決戦時に見せた“質量を持った残像”をイメージした限定アイテム「HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]」が、本日6月13日にガンダムベース各店舗にて発売となる。

「HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]」。6月13日発売。価格は1,870円。ガンダムベース販売商品

今年公開から35年を迎える「機動戦士ガンダムF91」。第二次ネオ・ジオン抗争から30年後の未来を描いた本作の主役機ガンダムF91が最終決戦時、機体を強制冷却するための「MEPE効果」により、装甲表面が剥離して発現した“質量を持った残像”の様子をプラモデルで表現している。

ガンダムベース東京の展示コーナーでは、残像をイメージした4体の完成品が展示されていた

ベースとなるのは2013年に発売された「HG 1/144 ガンダムF91」。これを限定アイテムならではのクリアカラーで成形し、外装となるパーツにラメを使用して、最終決戦時のシーンを再現している。ガンダムベース東京に展示されたサンプルを見る限りは、パーツに練り込まれたラメの量はかなり多く、照明によりそれが光り輝いている。

クリアパーツにちりばめられたラメが輝く

光の加減によって輝き方が違って見える

キットは「HG 1/144 ガンダムF91」の設計に則り、他のガンダム系機体よりもかなりコンパクトにまとまっている。特徴的なバックパックやパーツ選択式で表現される肩の冷却フィン、フェイスオープン、可動式の脚部スラスターなど健在で、好みの姿で組み立てることが可能となっている。

1/144スケールのキットとしてはかなりコンパクト。その分価格も抑えられている

武装はビーム・ライフル、ビーム・ランチャー、ビーム・サーベル、ビーム・シールド。それぞれを装備するハンドパーツやウエポンラッチなどにより劇中の活躍シーンを楽しめる。

バックパックや放熱フィンなど、F91独自のデザインも魅力だ

商品は6月13日よりガンダムベース各店舗にて販売される。在庫状況はリアルタイムに変動するので、公式サイトを確認のほど。

(C)創通・サンライズ