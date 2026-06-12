今、様々な新業態を出店するスーパー。そんな中、劇的な安さにこだわったスーパーが登場しました。

【写真を見る】あれもこれも安い！1kgのカレーライスに…具がはみ出たコッペパン

山内あゆキャスター:

今、スーパーが買い物客のニーズに合わせて様々な新業態を出店しています。

例えば…

▼ヤオコー:節約モードの「フーコット」

▼ベイシア:利便性を求めた「オトナリマート」

▼ドン・キホーテ:お手軽な「ロビン・フッド」

▼トライアル:時短を重視した「トライアルGO」





「助かります」激安スーパーが深谷市に誕生

店の前に出来た長い行列。6月12日、埼玉県深谷市に新しく誕生したスーパーは、劇的な安さにこだわったその名も「劇安ワンダーランド ココトク！」です。



店内に足を踏み入れると、さっそく人だかりがあります。

皆さんのお目当ては1パック104円の卵（オープン記念価格）。

ほかにも…キャベツが1玉83円、若鶏もも肉は100グラム72円と、あっちもこっちも、とにかく安い！

客

「もう助かります。いいですね！たくさん買っても、そこまでお値段いかないかなって」

「安いですね。楽しいね！買い物ってね」

気づけばカゴいっぱいに…思わず手が伸びてしまう驚きの“安さ”

実はこのスーパー、関東を中心に展開するスーパー「ベイシア」が手掛けています。

2026年2月に都市型の小型店舗「オトナリマート」を立ち上げるなど、いま様々なニーズに対応するため、コンセプトの違う「新業態」を次々展開。



新たに誕生した「劇安ワンダーランド ココトク！」は、通常店舗の商品と比べても1〜2割も安い、まさに“劇的な安さ”なのです。

群馬県から1時間かけて来たという夫婦もいました。

40代の夫婦

「キャベツキャベツキャベツ！トマトも安いじゃん！」

さっそくトマトを次々手に取り…その後も100グラム104円のこま切れ豚肉、大量のきのこもカゴにいれていき、気付けばカゴがいっぱいに…



ついつい誘惑に負け続けた結果、お会計はまさかの1万3794円。

予算1万円をがっつりオーバーしましたが、満足な表情を浮かべていました。

安さの秘密は「徹底的なコストカット」

なぜ、ここまで安くできるのでしょうか?



その理由は、極限までコストを減らすことなんです。

商品の陳列方法は、箱や段ボールをそのまま豪快に並べることで、品出しにかかる人手や時間を最小限にしています。



そして、野菜の形にも秘密があります。切る工程やラッピングの手間を省くため、最近、流行りのカット野菜をあえて販売しないという潔さ。※納品時にカット済の商品は販売あり

記者

「飲み物売り場では冷蔵庫が見つかりません。段ボールが積み上がっています」

まるで倉庫のように基本的に常温販売なんです。これで電気代も節約です。

徹底的なコストカットでお弁当も驚きの価格を実現！

例えば、総重量1キロで大人2人でも食べきれるかというボリュームのデカ盛りカレー「ココトク！ビッグ弁当 1kgカレーライス」は633円。



通常の4割増しのご飯に、おかずがたっぷり載ったお弁当「ココトク！モリモリ弁当 デミグラスソース」は320円。

「安っ！」と思わず声が出てしまうのが、できたてコッペパンにはみ出る具材を挟んだ「はみ盛コッペ」で、お値段は212円です。

来た人を笑顔にする驚愕のコストパフォーマンス！

ベイシア営業企画本部長 安田恵一さん

「既存のスーパーマーケット（ベイシア）は日常使い、『ココトク！』は、まとめ買いやストック買いで使い分けてもらえれば、お客様の都合に合わせて来店してもらえるような、そんな価格を提供していきたい」