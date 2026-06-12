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【実は大損】dカードを放置している人の末路…自分に最適なカードを見極める3つの条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【実は大損】dカードを放置している人の末路…自分にあった最適カードの『境界線』を徹底暴露」と題した動画を公開した。動画では、現在持っているdカードが自分にとって本当に最適なのか、インフラの契約状況や決済額に応じた見極め方を解説している。



動画では、レギュラー、GOLD、PLATINUMなどのカード種別において、自分に合った1枚を見つけるための「3つの質問」を提示。現在のスマホ料金プラン、クレカ決済の月間利用額、そして資産運用やライフスタイルの3点から、最適なカードを診断している。



特に注目すべきは、レギュラーカードから「GOLD」へアップグレードすべき人の境界線である。ahamoや格安プランの利用者はレギュラーカードで問題ないとしながらも、ドコモ光やドコモでんきを契約している場合は「そっちの10％還元だけで年会費の元がバッチリ回収できちゃう」と説明。インフラ契約をドコモにまとめているかどうかが、見極めのポイントになると指摘した。



さらに、最高峰である「PLATINUM」にすべき絶対条件についても言及。毎月のカード決済が20万円以上、年間利用額が200万円以上、そしてマネックス証券でクレカ積立を行っているかどうかの3点を挙げた。これらの条件を満たし、「このカードに集中投下できる人なら、年会費以上に絶大なリターンを得ることができる」と、その圧倒的な還元力を高く評価している。また、プライオリティ・パスや高級レストランの優待など、プラチナならではの豪華特典も合わせて紹介した。



単なる年会費や還元率の比較ではなく、自身のインフラ契約状況や決済額といった具体的な生活スタイルを基準にした本動画。現在のdカード運用を見直すきっかけとなり、無駄なく恩恵を受けるための羅針盤となる内容である。