“皇居財布”がきょうからネット申し込み開始　今度は抽選で応募は1点限り　価格1200円〜5000円の32種が再販売へ

豊富なカラーバリエーションに、菊の御紋があしらわれた財布。

知る人ぞ知る銘品、通称「皇居財布」です。

人気になりすぎたため、一時的に販売を中止していましたが、12日からインターネット抽選による待望の事前申し込みが始まったのです。

もともと皇居の売店などで限定販売されていた皇居財布。

しかし2025年、SNSなどで人気が爆発。

当時、皇居周辺には開園前から約1000人が集まるなど大きな注目を浴びました。

販売を行う菊葉文化協会によりますと今回、再販売されるのは、牛の本革を使用した長財布やがま口財布などあわせて32種類。

価格は1200円から5000円となっています。

また、応募できるのは1点限りとなっていて、当選者にはメールで商品受け渡し用のQRコードが送られ、皇居・東御苑の売店で購入することができます。

菊葉文化協会は当選者に対し「ただ購入するだけではなく、皇居や東御苑も見てもらいたい」と皇居の“自然や歴史にも触れてほしい”とコメント。

今回の抽選で手に入る財布となるのか。

7月販売分の申し込みは、6月12日から6月20日まで受け付けられています。