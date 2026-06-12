“皇居財布”がきょうからネット申し込み開始 今度は抽選で応募は1点限り 価格1200円〜5000円の32種が再販売へ
豊富なカラーバリエーションに、菊の御紋があしらわれた財布。
知る人ぞ知る銘品、通称「皇居財布」です。
人気になりすぎたため、一時的に販売を中止していましたが、12日からインターネット抽選による待望の事前申し込みが始まったのです。
しかし2025年、SNSなどで人気が爆発。
当時、皇居周辺には開園前から約1000人が集まるなど大きな注目を浴びました。
販売を行う菊葉文化協会によりますと今回、再販売されるのは、牛の本革を使用した長財布やがま口財布などあわせて32種類。
価格は1200円から5000円となっています。
また、応募できるのは1点限りとなっていて、当選者にはメールで商品受け渡し用のQRコードが送られ、皇居・東御苑の売店で購入することができます。
菊葉文化協会は当選者に対し「ただ購入するだけではなく、皇居や東御苑も見てもらいたい」と皇居の“自然や歴史にも触れてほしい”とコメント。
今回の抽選で手に入る財布となるのか。
7月販売分の申し込みは、6月12日から6月20日まで受け付けられています。