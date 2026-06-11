クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』ムビチケ前売券の販売が決定

9月11日（金）より日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の最新超大作『オデュッセイア』。公開に向けて新ビジュアルと場面写真が公開され、さらにムビチケ前売券の販売が決定した。

長編映画史上初となる全編IMAXでの映像化

本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化し、全編IMAXの技術を用いて世界各地で撮影されたアクション超大作だ。「オデュッセイア」は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄譚であり、西洋文学の金字塔にして世界最初の物語の一つとして知られている。

トロイア戦争の終結後、イタケの王であるオデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。本作は、10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描いている。

クリストファー・ノーラン監督による、『オッペンハイマー』、『TENET テネット』、『ダンケルク』、『インターステラー』、『インセプション』、そして『ダークナイト』三部作の世界興行収入の総計は60億ドル（約9,540億円）を超える大ヒットを記録している。これらの作品はアカデミー賞に49回ノミネートされ、18部門で受賞を果たした。さらに2023年には、映画『オッペンハイマー』が全世界で約10億ドルの興行収入を上げ、監督賞と作品賞を含む7部門でアカデミー賞を受賞している。

ハリウッドのオールスターキャストが集結

オデュッセウス役のマット・デイモンをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンらハリウッドのオールスターキャストが出演する。

製作は、アカデミー賞受賞のエマ・トーマスとクリストファー・ノーランの制作会社であるシンコピーが手掛ける。エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップが務める。

迫力満点！新ビジュアルと場面写真が公開

公開された新ビジュアルには、巨人兵と対峙するオデュッセウスの勇姿が描かれている。肉体のほとんどを重厚な鎧で覆い、倍以上の背丈がある巨大な兵士たちに果敢に立ち向かうオデュッセウス。全編IMAXで撮影された本作のアクションシーンの迫力とスケールに期待が高まるビジュアルだ。

あわせて公開された場面写真は、マット・デイモン演じるトロイア戦争の英雄オデュッセウスを捉えた一枚だ。オデュッセウスの背後には、ギリシャ軍の船と兵士たちが映っている。トロイア戦争で勝利を収めたオデュッセウス一行が、神々の介入、怪物、荒れ狂う海といった試練だらけの故郷への帰還の旅に向かう直前の一枚となっている。

ムビチケ前売券の販売が決定

本作のムビチケ前売券の販売が決定！ カードタイプの前売券であるムビチケカードに加え、オンラインで購入できるムビチケオンライン券も販売される。各種ムビチケ前売券は、6月12日（金）より一部劇場を除く全国の上映劇場ほかにて1,600円（税込）で販売される。

『インターステラー』のシネマ・コンサートも開催決定

さらに、ノーラン監督の映画『インターステラー』が大スクリーンでの映画全編上映とフル・オーケストラの生演奏による〈シネマ・コンサート〉で上演されることが決定した！ 9月26日（土）に、東京国際フォーラム・ホールAにて開催される。詳細は「INTERSTELLAR LIVE｜インターステラー LIVE 公式サイト」にて確認できる。

長編映画史上初の全編IMAX撮影と圧倒的な没入感。破格のスケールで贈るかつてない映画体験となる。「生きて還る。」マット・デイモン演じるトロイア戦争の英雄オデュッセウスの10年に及ぶ壮大な故郷への帰還の旅、圧巻の映像美でお届けする愛と勇気の物語だ。今年最大のエンターテインメント超大作映画『オデュッセイア』の続報に期待してほしい。

映画『オデュッセイア』公開情報

『オデュッセイア』は、9月11日（金）日本公開。（海外ドラマNAVI）

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