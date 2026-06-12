岡山MF藤井海和がいわきに期限付き移籍「大きくなって帰って来られるように」
いわきFCは12日、ファジアーノ岡山MF藤井海和の期限付き移籍加入を発表した。期限付き移籍期間は27年6月30日までとなる。
藤井はクラブを通じ、「このたび、ファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することになりました、藤井海和です。いわきFCのファン・サポーターの皆様にいち早く認めてもらえるよう、ピッチで躍動します。応援よろしくお願いします」とコメント。
また、昨季からプレーする岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「このたび、いわきFCに期限付き移籍することになりました。この1年半、試合に出て、チームの勝利に貢献することができず、不甲斐ない自分を成長させるために、このような決断をしました。大きくなって帰って来られるように頑張ります。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF藤井海和
(ふじい・かいと)
■生年月日
2003年2月15日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
173cm/71kg
■経歴
越谷ウィンSC-S.T.FC-流通経済大柏高-流通経済大-岡山
藤井はクラブを通じ、「このたび、ファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することになりました、藤井海和です。いわきFCのファン・サポーターの皆様にいち早く認めてもらえるよう、ピッチで躍動します。応援よろしくお願いします」とコメント。
また、昨季からプレーする岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「このたび、いわきFCに期限付き移籍することになりました。この1年半、試合に出て、チームの勝利に貢献することができず、不甲斐ない自分を成長させるために、このような決断をしました。大きくなって帰って来られるように頑張ります。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF藤井海和
(ふじい・かいと)
■生年月日
2003年2月15日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
173cm/71kg
■経歴
越谷ウィンSC-S.T.FC-流通経済大柏高-流通経済大-岡山