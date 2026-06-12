広島FWジャーメイン良が清水に完全移籍「広島の鉄壁3バックから点を取れるような選手になっていきます」
清水エスパルスは12日、サンフレッチェ広島FWジャーメイン良の完全移籍加入を発表した。
1995年4月19日生まれの31歳は流通経済大柏高、流経大を経て、18年に仙台に加入した。その後、横浜FC、磐田への移籍を経験すると、25年から広島でプレー。百年構想リーグでは16試合3得点を記録していた。また25年のE-1選手権で日本代表デビューを飾ると、初戦香港戦で4得点のインパクト。大会通算5得点を記録してチームの優勝に貢献し、自身は大会MVPと得点王に輝いた。
ジャーメインはクラブを通じ、「サンフレッチェ広島から加入することになりましたジャーメイン良です。またサッカー王国である静岡県で、そしてエスパルスでプレーをさせていただけることに感謝しています。これからは、アイスタでエスパルスのために、ゴールネットを揺らせるように頑張ります。よろしくお願いします」とコメント。
また、広島のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「清水エスパルスに完全移籍することになりました。2025シーズンに加入してから約1年半、個人的には思っていたような結果を出せず苦しい時間の方が多かったように感じます。ファン、サポーターのみなさんも期待してくださっていた分、自分に対して色んな感情があったと思います。そんな中でも、広島の街でみなさんに会えば、頑張れと声をかけていただき、ピッチに立てば鼓舞してもらい、そういう一つ一つの声や声援に何度も助けられましたし、それがルヴァンカップのタイトルに繋がったと思います。このチームで経験できたことを糧に、広島の鉄壁3バックから点を取れるような選手になっていきます。1年半ありがとうございました。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWジャーメイン良
(じゃーめいんりょう)
■生年月日
1995年4月19日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
182cm/72kg
■経歴
南毛利FC-FC厚木JrユースDREAMS-流通経済大柏高-流通経済大-仙台-横浜FC-磐田-広島
1995年4月19日生まれの31歳は流通経済大柏高、流経大を経て、18年に仙台に加入した。その後、横浜FC、磐田への移籍を経験すると、25年から広島でプレー。百年構想リーグでは16試合3得点を記録していた。また25年のE-1選手権で日本代表デビューを飾ると、初戦香港戦で4得点のインパクト。大会通算5得点を記録してチームの優勝に貢献し、自身は大会MVPと得点王に輝いた。
また、広島のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「清水エスパルスに完全移籍することになりました。2025シーズンに加入してから約1年半、個人的には思っていたような結果を出せず苦しい時間の方が多かったように感じます。ファン、サポーターのみなさんも期待してくださっていた分、自分に対して色んな感情があったと思います。そんな中でも、広島の街でみなさんに会えば、頑張れと声をかけていただき、ピッチに立てば鼓舞してもらい、そういう一つ一つの声や声援に何度も助けられましたし、それがルヴァンカップのタイトルに繋がったと思います。このチームで経験できたことを糧に、広島の鉄壁3バックから点を取れるような選手になっていきます。1年半ありがとうございました。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWジャーメイン良
(じゃーめいんりょう)
■生年月日
1995年4月19日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
182cm/72kg
■経歴
南毛利FC-FC厚木JrユースDREAMS-流通経済大柏高-流通経済大-仙台-横浜FC-磐田-広島