子供をトップエリートサラリーマンにしたいなら、早慶附属校・系属校で「利確」すべきか、それとも大学受験で戦わせて東京一科に挑戦させるべきなのか…実はこの職業の家庭は密かに早慶附属校で「利確」している

子をエリートに「早慶利確」とは