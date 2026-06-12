幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）の代替としてＭＦ守田英正（スポルティング）を推した。

同日午前２時過ぎにＸに「なんも言いたくないが、さすがに守田やろ。応援します」と短く投稿。

このタイミングのポストは遠藤がケガで代表を離れたことを指すのは明らか。遠藤は２月、左足を痛めて手術を受け、５月３１日のアイスランド戦で先発出場したが、足に違和感を覚えたため前半のみで交代していた。

遠藤の代替選手としてＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が招集された。

箕輪氏のポストにネットユーザーは「守田でしょ。頑な過ぎる」「ホントに。選ばない理由くらい述べる責任がある」とう意見のほか、「足し算みたいにボランチいなくなったからボランチ追加ってほどワールドカップは簡単な算数ではないのでしょう」「いや守田は違う 町野呼ぶってことは、スタッフ陣はスタメン勢不在の左シャドーはもっと心配だったってこと」といった声も寄せられている。

日本代表は１５日午前に強豪国オランダとの初戦を迎える。