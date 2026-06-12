関東甲信でゲリラ雷雨発生の恐れ　大雨・雷・突風に警戒　気象庁

気象庁は12日午前6時1分、関東甲信地方に関する「大雨・落雷・突風」の気象情報を発表しました。関東地方では12日昼前から夜遅くにかけて、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒が必要としています。

気象庁によると、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みで、湿った空気や日中の気温上昇も加わり、12日朝から13日明け方にかけて関東甲信地方は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

この影響で、12日昼過ぎから夜遅くにかけて各地で雷を伴った激しい雨が降る見通しです。局地的に雨雲が急速に発達することで、ゲリラ雷雨（局地的な集中豪雨）が発生する可能性もあります。発達した雨雲が同じ場所に停滞した場合には、警報級の大雨となる恐れがあります。

12日に予想される1時間雨量はいずれも多いところで関東北部・南部ともに40ミリ、12日午前6時から13日午前6時までの24時間雨量は同80ミリと見込まれています。

また、雷や突風にも注意が必要です。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうが発生する可能性があります。特に積乱雲が発達する地域では、急な強風や激しい雨に見舞われる恐れがあります。

低地の浸水や河川の増水に加え、土砂災害への警戒が必要です。気象庁は、黒い雲が近づくなど発達した積乱雲の兆しがある場合は、速やかに屋内へ移動し、安全を確保するよう呼びかけています。今後も最新の情報に注意してください。