熊本県で最大震度7を観測した地震を受けて気象庁は会見を行い、2016年の熊本地震との関連について、現時点で、詳しいことはわかっていないと説明しました。また、熊本地震の本震の震源と今回の地震の震源の距離は20キロ程度だということです。