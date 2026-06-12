無念の離脱…なぜ遠藤航は南野拓実のようにチームに帯同しなかったのか【日本代表】
北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビル調整中の日本代表にまさかの事態が起こった。
現地６月11日、日本サッカー協会は、主将のMF遠藤航の離脱、DF板倉滉の新キャプテン就任、FW町野修斗の追加招集を発表した。
遠藤は５月31日のアイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていたが、「メディカルスタッフの報告を受けて、森保一監督が最終決断をした」という。
取材を受けた日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は、「（メンターの）南野拓実のように、チームに残る選択肢もあったのでないか」という問いにこう回答した。
「（離れるのは）本人の意思です。初戦に向けてチームが大事な準備をしていく中で、本人がそういう決断をしたということです」
遠藤の無念さは察するにあまりある。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地６月11日、日本サッカー協会は、主将のMF遠藤航の離脱、DF板倉滉の新キャプテン就任、FW町野修斗の追加招集を発表した。
遠藤は５月31日のアイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていたが、「メディカルスタッフの報告を受けて、森保一監督が最終決断をした」という。
取材を受けた日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は、「（メンターの）南野拓実のように、チームに残る選択肢もあったのでないか」という問いにこう回答した。
「（離れるのは）本人の意思です。初戦に向けてチームが大事な準備をしていく中で、本人がそういう決断をしたということです」
遠藤の無念さは察するにあまりある。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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