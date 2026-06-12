【エルメダ】 6月12日 再販 価格：8,965円

コトブキヤは、プラモデル「エルメダ」再生産分を6月12日に発売する。価格は8,965円。

本商品は「SF×ファンタジー」を題材としたプラモデルシリーズ「アルカナディア」の天使型ディアーズ「エルメダ」をプラモデル化したもの。各部専用パーツの組み換えにより、非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現できる。

「ウィライズモード」では特徴的な二対の翼や、武器の弓矢などが細かく造形されている。翼はシルエットを崩さない位置に配置されたジョイントパーツにより、有機的で美麗なデザイン性とフレキシブルな可動性を両立している。

スカートパーツはジョイントパーツによりフレキシブルに可動し、上腕はシリーズ初の二重関節を採用し、様々なポージングが可能となっている。頭部羽飾りの接続穴を塞ぐカバーパーツが付属し、装飾を外した標準的な髪型を再現することができる。

4種類のタンポ印刷済みの表情パーツ、好みの表情を作ることができる水転写表情デカールも付属する。

□Yahoo!ショッピング「アルカナディア エルメダ」はこちら

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。