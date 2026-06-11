まおた、新曲「ちょっとそこまで」MVに港町や田園風景
シンガーソングライター・まおたが6月10日、新曲「ちょっとそこまで」を配信リリースした。本作は大きな一歩ではなく、コンビニ、カフェ、本屋など何気ない日常の景色の中で、“ちょっとそこまで”という距離感をテーマに、迷いや不安を抱えながらも少しずつ前へ進むことを肯定したゆるさのある応援ソングとなっている。
公開された「ちょっとそこまで」ミュージックビデオは港町や田園風景など自然豊かなロケーションで撮影されたもの。映像終盤では約1kmにわたる並木道をまおたが自転車で駆け抜けるシーンを収録するなど、前向きな希望と爽やかな余韻を残す映像作品となっている。
まおたは、11月21日に東京・渋谷CHELSEA HOTELにて自身初のバンドセットでのワンマンライブ＜まおた ONE MAN LIVE “お結び”＞を開催する。
▲【Video Credit】
Starring：Maota
Director｜Editor：Rin Karakama
Cinematographer：Ryuto Suzuki
Drone Operator：Hiroki Hashimoto
Hair&Make up : Miyuki Nanba
Colorist：Kazuki Yamakura
■Digital Single「ちょっとそこまで」
2026年6月10日(水)配信開始
配信リンク：https://ltf.lnk.to/maota_Chottosokomade
作詞：まおた
作曲：まおた
編曲：Yuzuru Kusugo
Photo by Yuki Ayano / 綾野 裕輝
■＜まおた ONE MAN LIVE “お結び”＞
11月21日(土) 東京・渋谷CHELSEA HOTEL
open18:00 / start19:00
出演：まおた(BAND SET)
▼チケット
一般 \4,000(+1Drink)
学割 \3,000(+1Drink)
詳細：https://livepocket.jp/e/maota_20261121
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