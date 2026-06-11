名前が駅名に！ 名入れ駅看板風Tシャツは親子コーデにもギフトにもピッタリ！
「おもしろTシャツの俺流総本家」より、名入れができる駅看板風Tシャツが2026年6月12日（金）に発売される。
鉄道の駅看板をモチーフにしたデザインに、お好きなお名前や文字を入れて作れるオリジナルTシャツが登場。
まるで自分だけの駅名標のようなデザインを楽しめるため、お子様から大人まで幅広い世代が楽しめる。
サイズはキッズ110cm〜160cm、大人用S〜XXLまでご用意。親子でおそろいのコーディネートを楽しむことはもちろん、一人で着ても存在感のあるデザインだ。 誕生日や父の日・母の日のプレゼント、家族の記念品、鉄道好きの方へのギフトにもおすすめ。
生地は、コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ってくれる。
＞＞＞名入れサンプルやカラー見本などをチェック！（写真4点）
鉄道の駅看板をモチーフにしたデザインに、お好きなお名前や文字を入れて作れるオリジナルTシャツが登場。
まるで自分だけの駅名標のようなデザインを楽しめるため、お子様から大人まで幅広い世代が楽しめる。
サイズはキッズ110cm〜160cm、大人用S〜XXLまでご用意。親子でおそろいのコーディネートを楽しむことはもちろん、一人で着ても存在感のあるデザインだ。 誕生日や父の日・母の日のプレゼント、家族の記念品、鉄道好きの方へのギフトにもおすすめ。
生地は、コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ってくれる。
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