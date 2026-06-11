【ホイッピ＆ラッピ】東京駅一番街でコンビニがコンセプトのポップアップ開催！
SNS発キャラクター『ホイッピ＆ラッピ』が東京駅一番街をジャック！ 「コンビニ」がコンセプトのポップアップを7月10日（金）より開催する。
＞＞＞販売アイテムの一部をチェック！（写真20点）
ホイッピとラッピは最高の友達。自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。噛み合わない2人は、いつも愛ゆえの激しい攻防戦を繰り広げている。POPで狂気な2人の日常はXなどSNSで配信中だ。
そんな『ホイッピ＆ラッピ』のポップアップイベント「ホイッピ＆ラッピ POP-UP MART」が、7月10日（金）より東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザにて開催される。加えて、イベント開催期間中は東京駅一番街の館内が『ホイッピ＆ラッピ』の装飾でジャックされる。
本ポップアップは「コンビニ」がコンセプト。ホイッピとラッピの2人がアルバイトとして働くことになったコンビニ「WPWP MART（ホイラピマート）」の世界観を会場に再現。ポップなアイテムの数々が、マガジンラックや冷蔵ケース風のディスプレイ棚などに陳列して販売される。
アイテムは、「WPWP MART」の制服姿のホイッピ＆ラッピのぬいぐるみをはじめ、ホットスナックをイメージした「コッペパンに挟まれたホイッピ」や、「コロッケにされたラッピ」のマスコットが登場。ほかにも、牛乳パックパッケージ入りソックスやプリペイド風プラスチックカード、 ”タバコ風パッケージ” 入りアクリルスタンドなど、遊び心あふれるアイテムが多数販売される。
そして開催期間中、『ホイッピ＆ラッピ』関連商品を購入した方、先着500名に「作中でホイッピがいつも飲んでいるコーヒー（ドリップバッグ）」がノベルティとしてプレゼントされる。
さらに会場入り口付近では、「WPWP MART（ホイラピマート）」の制服姿のホイッピとラッピがポップアップ会場にやってきたみなさんをお出迎えしてくれる。ここでしか会えない制服姿の二人と一緒に、記念撮影ができるフォトスポットとしても楽しめるのだ。
また、ポップアップの開催に合わせて、7月10日（金）から7月23日（木）までの期間、ホイッピ＆ラッピデザインのオリジナル装飾で東京駅一番街の館内がジャックされる。
（C）CHOCOLATE
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ホイッピとラッピは最高の友達。自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。噛み合わない2人は、いつも愛ゆえの激しい攻防戦を繰り広げている。POPで狂気な2人の日常はXなどSNSで配信中だ。
そんな『ホイッピ＆ラッピ』のポップアップイベント「ホイッピ＆ラッピ POP-UP MART」が、7月10日（金）より東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザにて開催される。加えて、イベント開催期間中は東京駅一番街の館内が『ホイッピ＆ラッピ』の装飾でジャックされる。
アイテムは、「WPWP MART」の制服姿のホイッピ＆ラッピのぬいぐるみをはじめ、ホットスナックをイメージした「コッペパンに挟まれたホイッピ」や、「コロッケにされたラッピ」のマスコットが登場。ほかにも、牛乳パックパッケージ入りソックスやプリペイド風プラスチックカード、 ”タバコ風パッケージ” 入りアクリルスタンドなど、遊び心あふれるアイテムが多数販売される。
そして開催期間中、『ホイッピ＆ラッピ』関連商品を購入した方、先着500名に「作中でホイッピがいつも飲んでいるコーヒー（ドリップバッグ）」がノベルティとしてプレゼントされる。
さらに会場入り口付近では、「WPWP MART（ホイラピマート）」の制服姿のホイッピとラッピがポップアップ会場にやってきたみなさんをお出迎えしてくれる。ここでしか会えない制服姿の二人と一緒に、記念撮影ができるフォトスポットとしても楽しめるのだ。
また、ポップアップの開催に合わせて、7月10日（金）から7月23日（木）までの期間、ホイッピ＆ラッピデザインのオリジナル装飾で東京駅一番街の館内がジャックされる。
（C）CHOCOLATE
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