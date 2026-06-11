夏の旅行シーズンが近づく中、旅券法改正に伴いパスポートの発行手数料が7月から大幅に引き下げられます。しかし、引き下げを待つ「申請控え」により改正以降に申請が集中する可能性があります。

【写真を見る】安く海外へ パスポート手数料最大7000円引き下げも 「申請控え」で7月は窓口混雑か

最大7000円の引き下げ

改正旅券法は海外への旅行を促進するために発券手数料を引き下げようと、4月に成立しました。最大7000円の減額です。

外務省によりますと、日本人のパスポート保有率は去年時点でおよそ19%で、アメリカや韓国など他の国と比べ、著しく低いことが指摘されていました。

また、7月から日本を出国する際に課される、いわゆる「出国税」が引き上げられる見通しですが、同時にパスポート手数料を引き下げることで、旅行控えにつながらないよう配慮した形です。

「分かっていたけど…」 引き下げ前に発券する人も

18歳以上向けの10年パスポートはオンライン申請で1万5900円ですが、7月1日から8900円に。

5年パスポートも18歳未満向けが6500円減額されますが、18歳以上向けは廃止されます。

大分市のパスポートセンターでは、こんな声もー。

（取得に訪れた人）

「来月から安くなるのが分かっていたけど、休みが取れたので取りに来ました。できるだけ早く持って安心したかった」

県内の申請者は3月から5月までに3543人と、去年の同じ時期に比べて1300人ほど少なく、引き下げを待つ「申請控え」とみられます。このため7月以降は全国的に窓口の混雑が予想され、県内でも通常より受け取りが2日程度遅れると見込まれています。

（県国際政策課・山田和寿参事）

「日数が通常よりもかかると思うので、旅行の計画を確認しながら間に合うように申請手続きをお願いします」

県では受取可能日の目安をホームページ上で公開しています。

大分県のパスポート発行数は全国何位？

海外旅行に欠かせないパスポート。去年1年間の発行件数は全国で349万3238件でした。

このうち、県内では1万9497件が発行され、前の年に比べ7.5パーセント減少。発行件数は全国32位でした。

パスポートの申請は窓口のほかに2023年3月からオンラインでの申請が導入されました。オンライン申請では戸籍謄本の提出が不要になるほか、手数料が400円安くなっています。県では去年1年間で5093件の利用があり、全体のおよそ4分の1を占めるなど県民の間に着実に浸透してきています。

これから夏の旅行シーズンが到来して混雑も予想されることから県では海外に行かれる予定のある人は余裕を持って準備を進めてほしいとしています。