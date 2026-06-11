【三島のふりかけお弁当保冷剤ケース】 6月20日～ 順次発売 価格：1回500円

「三島のふりかけお弁当保冷剤ケース」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「三島のふりかけお弁当保冷剤ケース」を6月20日より順次発売する。価格は1回500円。

本商品は、三島食品が展開するふりかけをデザインしたお弁当箱向けの保冷剤入れ。

「『ゆかり』デザイン保冷剤ケース」「『あかり』デザイン保冷剤ケース」「『かおり』デザイン保冷剤ケース」「『うめこ』デザイン保冷剤ケース」「『ひろし』デザイン保冷剤ケース」「『しげき』デザイン保冷剤ケース」「『ひでき』デザイン保冷剤ケース」の全7種がラインナップされている。

「三島のふりかけお弁当保冷剤ケース」ラインナップ

「『ゆかり』デザイン保冷剤ケース」 「『あかり』デザイン保冷剤ケース」 「『かおり』デザイン保冷剤ケース」 「『うめこ』デザイン保冷剤ケース」 「『ひろし』デザイン保冷剤ケース」 「『しげき』デザイン保冷剤ケース」 「『ひでき』デザイン保冷剤ケース」 【ラインナップ】

「『ゆかり』デザイン保冷剤ケース」

「『あかり』デザイン保冷剤ケース」

「『かおり』デザイン保冷剤ケース」

「『うめこ』デザイン保冷剤ケース」

「『ひろし』デザイン保冷剤ケース」

「『しげき』デザイン保冷剤ケース」

「『ひでき』デザイン保冷剤ケース」

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