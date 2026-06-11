中国の工作員が米当局者の勧誘に使用していたとされるウェブサイトをFBIが差し押さえた/Richard Drew/AP via CNN Newsource

（CNN）米連邦当局は10日、中国の工作員とみられる人物らが、安全保障上の機密情報の取り扱い資格を持つ米政府の元当局者や現職当局者を勧誘するために使用していたとされる十数件のウェブサイトを差し押さえた。

差し押さえに関する連邦捜査局（FBI）の宣誓供述書によると、氏名が明らかにされていない複数の人物が、これらのウェブサイトを偽の「コンサルティング会社」の隠れみのとして使用。米国内の個人を勧誘して、金銭的な報酬と引き換えに機微情報や機密指定されている可能性のある情報を入手しようとしていた。

これらのウェブサイトでは、「国際情勢アナリスト（リモート）」や防衛アナリスト、「元軍人向け求人」といった職種のほか、一般的な「コンサルティング」職の募集が行われていたとされる。

供述書には、これらのウェブサイトを通じて勧誘された氏名不詳の7人が記載されている。それによると、勧誘側は中国と米国の関係、イラン、イスラエル・パレスチナ戦争など、さまざまなテーマに関する文書の提出を求め、内部情報や独占的な情報を提供するよう迫っていたという。

FBIは、この計画を主導したとされる人物らについて、全員が海外を拠点としており、中国政府のために「意図的に、あるいは無自覚に」行動していたとみている。司法省は10日の報道発表で、ウェブサイトの運営者らが「外国政府の関与を一切否定した」と説明した。

ウェブサイトの費用は、暗号資産（仮想通貨）や海外の銀行を通じて支払われていた。この計画を通じて、機密情報が実際に共有されたかどうかは明らかになっていない。