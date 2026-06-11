ホットケーキを上手に冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】知らなかった…！ これが「ホットケーキ」を上手に“冷凍保存”する方法です！

公式アカウントは「ホットケーキも冷凍できます」「『ふわふわ食感』を保つ冷凍方法をご紹介！」と投稿し、上手に冷凍する方法について、「焼きたてならすぐにラップに包んで冷凍用保存袋へ」と解説。

一方、焼いてから時間がたったホットケーキは水分が抜けており、このまま冷凍するとパサパサになるとして、「冷めたものなら水を吹きかけてからラップで包み、冷凍用保存袋へ」とアドバイスしています。スプレータイプの霧吹きで両面に水を吹きかけるのがコツだといいます。

こうした情報に対し、SNS上では「今朝子どもがホットケーキ食べたいって言ったんで、残りを焼いて冷凍してました。タイムリー」「冷めたホットケーキに水吹きしてから冷凍するの試してみよう。朝にそのままトースターで温め直せばふわっと残りそう」といった声が上がっています。