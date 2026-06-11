さすがにホテル通いはやめたと思われるが、クラブには足を運んでいるそうで……。ホテル密会騒動に端を発した出直し選挙に勝ち、再び前橋市長となった小川晶氏（43）のことである。地元では、夜の社交場に身を置く、騒動前と何ら変わらぬ彼女の姿が目撃されているという。

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【実際の写真】上目遣いで“ぶりっ子ポーズ”を… まるでアイドルのような「小川晶氏」

「あんな不祥事を起こしたのに……」

前橋市の歓楽街にそのクラブはある。50人以上の客を優に収容できる大きなハコで、じゅうたんが敷かれた店内にはピアノの生演奏が流れる。料金は50分のワンセットが6000円。大都市基準ではリーズナブルだが、当地では高級店として有名だという。

小川晶前橋市長

「小川市長は、先日も市政関係者とみられる男性数人に連れられ、ウチに遊びに来ていましたよ」

とは、この高級クラブ関係者だ。

「市民の目はもう気にしていないようです。他の席にいた男性のお客様から声をかけられた際、にこやかな笑顔で返し、最後は握手までしていましたから。キャストの女性は小川市長について“あんな不祥事を起こしたのに、これだけ不特定多数の人が集まる場所で堂々としているのはすごい”と、苦笑しながらも感心した様子で話していました」（同）

小川市長は昨年、部下だった市職員の既婚男性と10回以上、ホテルに行っていたことが問題となった。辞職後、今年1月に再選を果たしたがゆえ、みそぎは済んだとばかりに夜の社交を再開しているのだろう。

「再選前から少なくとも2〜3カ月に1回のペースで彼女の姿を見かけていました。だいたい普段、支援者と思しき男性に連れられて来ます。女性のお客様はタダで飲めるということもあり、男性からすれば、付き合いの良い小川市長は誘いやすいのでしょう」（同）

“いい上司”アピール

無論、プライベートでどこに行こうが彼女の勝手だ。しかし現在の前橋市は、そうも言ってはいられない厳しい状況に直面している。

市政関係者によれば、

「自治体の貯金である財政調整基金が2029年度末に底を突くと試算されています。にもかかわらず、小川市長は根本的な解決策を示せていません。そんな中で彼女は再選前と変わらず、自由奔放に振る舞っている。夜だけでなく昼時も会食を重ね、自身が注目を浴びる市政のPR業務ばかりに力を入れているとの批判が絶えないのです」

それは例えば“前橋ファン”を増やすための市民参加型ワークショップの開催や、市の職員にポロシャツやチノパンといったいわゆる“オフィスカジュアル”での出勤を認める指針の策定などだという。

「極め付きが『まえばしCITYエフエム』で4月6日から始まったラジオ番組『隣は何をする人ぞ』です。小川市長が司会進行役を務め、若手の職員と対話して市政を紹介するこの番組の放送には、市の今年度予算が396万円も計上されている。議会では保守系から革新系まで多くの議員が、番組の必要性に疑義を唱えています」（同）

スタジオが外から見えるガラス窓の前には“アキラファン”が駆け付けたこともあったそうで、

「醜聞なんてなかったかのような涼しい顔で司会進行を担っています。ゲストの若手職員に“ビールが好きなんですか？”などとプライベートな質問を挟み、気さくに語りかける。何の臆面もなく“私はいい上司よ”というアピールをしているのです。普通はあれだけ世間を騒がせたら、しばらく大人しくしていると思うのですが……」（同）

再選して瞬く間に、地金を出してきた小川市長。大した御仁である。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載