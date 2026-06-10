ねぐせ。が、新曲のデモバージョン「僕 love you (demo)」を6月17日に配信リリースすることを発表した。デモバージョンとしての楽曲リリースは、バンドにとって初の試みとなる。

本楽曲は、5月にりょたち（Vo, G）の個人SNSにて、「どこにもリリースしてない新曲」「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」と弾き語り動画が投稿されていたもので、6月28日に開催するねぐせ。のワンマンライブ＜愛問愛答＞に向けて急遽制作された。観客と共に歌うため、フルサイズ完成前の段階で1コーラスのデモバージョンを制作し、公演に先駆けて6月17日に配信リリースされる。さらに、フルサイズを完成させた上で、6月28日の神奈川・横浜アリーナの舞台で初披露することを、本日実施されたYouTube Liveにてリスナーに誓った。

配信ジャケットには、りょたちの手書き歌詞が採用され、デモバージョンらしい雰囲気を纏ったジャケットに。公演名＜愛問愛答＞に込められた「リスナーからの愛の問いに、愛で答える。」という想いを歌詞に落とし込んだかのように、「君の音を貸してくれ それで曲作るから」という歌詞がウィットに富んだ楽曲になっているという。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️りょたち コメント

6/17に「僕 love you (demo)」を配信リリースします！

今一番大事なライブである横浜アリーナワンマンが近づいてきました。

過去最大のキャパで、過去最高のライブにしたい。過去一番の愛をみんなに届けたい。

そのために何か特別に出来ることがないかと考えた時に、僕に出来ることは新曲を書くことだと思い、時間は少ない中で制作を進めていました。

そしてねぐせ。としても初の試みとなる、その新曲「僕 love you」のdemoをリリースすることにしました！

思い立って弾き語りdemoを投稿してから、急いで制作して何とか間に合いました！メンバーもありがとう！

これを聴いてくれたあなたと、横浜アリーナで一緒に歌いたいと思っています！

君の音を貸してくれ！

◆ ◆ ◆

また、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ＜愛問愛答＞のチケットは現在一般発売中だ。

◾️「僕 love you (demo)」

2026年6月17日 リリース

Pre-add / Pre-save：https://kmu.lnk.to/bokuloveyou_demo

◾️＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日（日）神奈川・横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ ▼チケット一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/

※チケット：8,888円（税込）全席指定

◾️＜ねぐせ。 6th Anniversary ROCKS VIBES 2026 - 2マン編 -＞

日程：2026年8月27日（木）

会場：名古屋ElectricLadyLand

時間：open 18:15 start 19:00

出演：ねぐせ。 / サバシスター ▼プレリクエスト抽選先行

受付期間：6/5（金）20:00〜6/14（日）23:59

https://l-tike.com/neguse/

◾️その他フェス・イベント出演情報

2026年

07月18日（土）JOIN ALIVE 2026

07月25日（土）OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026

07月2６日（日）MURO FESTIVAL 2026

08月04日（火）J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 WINTER w/04 Limited Sazabys

08月11日（火・祝）FM802 ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH! HIGH! HIGH! 2026

08月22日（土）MONSTER baSH 2026

09月12日（土）TREASURE05X 2026 “LAND OF THE FREE- LAGUNA FINAL-“

09月19日（土）ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026

09月20日（日）中津川 WILD WOOD 2026