《6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました。本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです》

【写真】「中学生みたい」と酷評を受けた二宮和也のLUUP姿

LUUP利用者が事故

6月9日、電動キックボードや電動アシスト付き自転車を展開する『LUUP』の公式サイトで『お知らせ』と題し、冒頭のような文書を公開した。

「この事故は6月2日、東京都北区王子の交差点で発生。29歳の会社員が運転していた軽貨物車と62歳のアルバイトが運転していた特定小型原付（LUUP）が衝突したとのこと。軽貨物車の右折とLUUPの直進が重なり、事故が起こったものと見られています。LUUPの運転者は事故から約1時間が経過したあと、死亡が確認されたそうです」（全国紙社会部記者、以下同）

冒頭の文書内では、《亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます》とも綴られていた。

今回の事故は、東京都内の車道におけるLUUPの死亡事故としては初めてのことで、発表直後からネット上でも大きな話題を集めた。

事故発生当時の状況は現在調査中だというが、

《あの乗り物ヘルメットの着用義務化にしないか・・・?》

《起こるべくして起きた事故と言いたい。毎日都内走る身としては他人事ではありません》

《もう廃止にしろ廃止 ロードバイクみたいなチャリもついでに 存在価値ないし迷惑なだけじゃん》

と、普段からLUUPを“危険視”していた人も多かったようで、“規制”や“廃止”を願う声が上がり、実業家のひろゆき氏も自身のXで、

《LUUPも死亡事故が時間の問題と言われてたけど、案の定、、?（中略）》

と、反応した。

「LUUPは2023年7月1日に『特定小型原動機付自転車』と分類されました。16歳以上であれば、運転免許なしで利用可能ですが、その手軽さも相まって、“交通ルール”を十分に理解していない利用者も多く見られます。

導入当初から、危険視されていますが、今回の事故でより一層、その視線が厳しくなるでしょう」（前出・全国紙社会部記者、以下同）

警視庁データが示す危険性

警視庁のホームページでは『特定小型原動機付自転車関連事故の発生状況』についてと題した文書が公開されている。

そこには2023年7月〜2024年6月の間で219件だっだ事故が、2024年7月〜2025年6月では367件と148件も増加していることが記されている。さらに、事故のうちレンタル車両が9割弱、発生場所は東京が7割を超えているというのだ。

「特定小型原動機付自転車の事故は転倒などによる、“単発事故”が多いのも特徴。転倒事故の中には、ヘルメット非着用であったためか、亡くなった方もいるという結果も現れています。

LUUPは《今回の事故を重く受け止め、交通安全対策や啓発活動に、より一層注力》としていますが、今後の対応次第では、サービス自体の存続や、現行の法律そのものの見直しを迫られる可能性も出てくるかもしれません」

新たなインフラにトラブルは付き物。しかし、“利便性”の前に“安全性”を確かなものにしなくてはならないだろう。