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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【2馬力投資】ポイ活で浮かせた生活費を投資へ1年ぶり高還元の衝撃コンボ 」と題した動画を公開した。動画では、セブン-イレブンで対象商品を購入すると500円分のVisa eギフトがもらえるキャンペーンの概要と、その攻略法について詳しく解説している。



動画の序盤、ネコ山氏は楽天証券やSBI証券で実施されている米国株式IPO「スペースX」の抽選に触れ、「宝くじ感覚」で10株だけ応募したことを報告した。



本題となるキャンペーンは、セブン-イレブンの店舗で15,000円以上の「Visa eギフト（スマホプリペイド）」などを購入し、特設サイトに登録することで、もれなく500円分のVisa eギフトが付与されるというものだ。購入期間は6月1日から6月14日までと短いため、ネコ山氏は「急いで攻略してほしい」と促した。



攻略の具体的な手順として、まずは電子マネー「nanaco」へ15,000円分をチャージする。この際、他キャンペーンで獲得したポイントや高還元のクレジットカードを組み合わせることが推奨された。次にセブン-イレブンの店舗で購入する際は、ポイントサイトを経由し、さらにセブン-イレブンアプリを提示することで追加のポイント還元が狙える。「セブンマイルはVポイントへ交換できる」と、還元を取りこぼさない工夫が語られている。



購入後は、特設サイトにメールアドレスや電話番号を登録し、送られてきたURLからレシートに記載されたカードナンバーの「末尾19桁」を入力する。特典は7月7日に付与予定であり、レシートは破棄しないよう注意を促した。



獲得したVisa eギフトは、「TOYOTA Wallet（トヨタウォレット）」にチャージすることで、オンライン決済などに利用できる。ネコ山氏の試算によれば、各段階でのポイント還元を合算すると合計6.8%、手持ちのポイントを駆使すれば最大13.5%の還元に達するという。同キャンペーンの購入期間は6月14日までとなっており、特設サイトから登録を受け付けている。