【「仮面ライダーカブト」TVシリーズBlu-ray BOX（全3巻）】 10月14日 発売予定 価格： 各巻 12,980円 全巻収納BOX 38,940円 【仮面ライダーカブト THE MOVIE コンプリートBlu-ray】 価格：7,700円

東映ビデオオンラインショップ限定 新装新規デザイン「全巻収納BOX」

東映ビデオは、特撮テレビドラマ「仮面ライダーカブト」の放送開始から20年を記念して、TVシリーズを収録したBlu-ray BOX（全3巻）をお求めやすい新価格で10月14日に発売する。価格は各巻12,980円。

「仮面ライダーカブト」は、仮面ライダー生誕35周年記念作品として、2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列にて放送された特撮テレビドラマで、水嶋ヒロさん、佐藤祐基さん、山本裕典さんら俳優陣が出演して話題となった。

Blu-ray BOX全3巻セットを東映ビデオオンラインショップで購入すると、限定特典として新規デザインによる「全巻収納BOX」が付いてくる。全3巻セットの価格は38,940円。

同日、「仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE」の劇場公開版とディレクターズ・カット版を収録したBlu-ray「仮面ライダーカブト THE MOVIE コンプリートBlu-ray」も発売される。価格は7,700円。

「仮面ライダーカブト」TVシリーズBlu-ray BOX（全3巻） 商品概要（敬称略）

価格

各巻12,980円（※全3巻）

東映ビデオオンラインショップ限定 3巻セット 38,940円

□「東映ビデオオンラインショップ限定 3巻セット」販売ページ

「仮面ライダーカブト Blu-ray BOX1」

・第1話～第16話収録

・初回特典：ライナーノート（16P）

※2015年1月発売時に封入されたものと同一のものとなります。

・映像特典

Disc1

「仮面ライダーカブト超バトルDVD 誕生！ガタックハイパーフォーム！！」予告PR集・ジャンクション

Disc2

徳山秀典インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

Disc3

内山眞人インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

BUTD08903/COLOR/本編379分/2層3枚組/リニアPCM（ステレオ）/16：9【1080p Hi-Def】

「仮面ライダーカブト Blu-ray BOX2」

・第17話～第32話収録

・初回特典：ライナーノート（16P）

※2015年3月発売時に封入されたものと同一のものとなります。

・映像特典

Disc4

加藤和樹インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

Disc5

山本裕典インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

Disc6

佐藤祐基インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

BUTD08904/COLOR/本編377分/2層3枚組/リニアPCM（ステレオ）/16：9【1080p Hi-Def】

「仮面ライダーカブト Blu-ray BOX3 完」

・第33話～第49話収録

・初回特典：ライナーノート（16P）

※2015年5月発売時に封入されたものと同一のものとなります。

・映像特典

Disc7

徳山秀典＆内山眞人 カブトを斬る！※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

Disc8

徳山秀典＆内山眞人 対談※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

Disc9

里中唯インタビュー※DVDに収録されていたものです。

予告PR集・ジャンクション

BUTD08905/COLOR/本編402分/2層3枚組/リニアPCM（ステレオ）/16：9【1080p Hi-Def】

【キャスト】

水嶋ヒロ、佐藤祐基、里中唯、永田杏奈、奥村夏未、徳山秀典、内山眞人、加藤和樹、神崎愛瑠、西牟田恵、弓削智久、山口祥行、本田博太郎

【スタッフ】

原作：石ノ森章太郎

【放送期間】

2006年1月～2007年1月テレビ朝日系列にて放送

※初回特典は限定生産品です。在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

「仮面ライダーカブト THE MOVIE コンプリートBlu-ray」も同時発売

2006年に公開された「仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE」の劇場公開版とディレクターズ・カット版をセットにした「仮面ライダーカブト THE MOVIE コンプリートBlu-ray」も10月14日に発売される。価格は7,700円。

【収録作品】

・DISC1：劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE

・DISC2：劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE ディレクターズ・カット版

・初回特典：ブックレット（8P）（予定）

※初回特典は限定生産品です。在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

【映像特典】

・DISC1

予告

データファイル

・DISC2

メイキング（「天の道を往く者たち」）

製作会見

完成披露試写会

公開初日舞台挨拶

メイキング「天の道を往く者たち」補完版

特報

劇場予告【テロップ無し素材】

TV SPOT

プロモーション

【音声特典】

DISC2

監督＆出演者コメンタリー

BSTD21141/COLOR/本編145分/1層1枚＋2層1枚

＜DISC1＞1.ドルビーTrueHD（5.1ch）/バリアフリー日本語字幕/16：9【1080p Hi-Def】/2作品収録

＜DISC2＞1.リニアPCM（5.1ch） 2.リニアPCM（コメンタリー：ステレオ）

※一部映像特典はSD画質での収録になります。

※オーディオコメンタリーはDVDに収録されていたものです。

【キャスト】

水嶋ヒロ、佐藤祐基、里中唯、森下千里、小林且弥、虎牙光揮、武蔵、徳山秀典、加藤和樹、永田杏奈、弓削智久、次長課長、佐戸井けん太、西牟田恵、山口祥行、本田博太郎

（敬称略）

【スタッフ】

原作：石ノ森章太郎

監督：石田秀範

脚本：米村正二

音楽：配島邦明

アクション監督：宮崎剛（ジャパンアクションエンタープライズ）

特撮監督：佛田洋

主題歌：「ONE WORLD」吉川晃司（TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS）

（敬称略）

(C)2006劇場版「カブト・ボウケンジャー」製作委員会

(C)石森プロ・東映