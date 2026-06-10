西田陸浮外野手が3Aシャーロットに降格

米大リーグ・ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、西田陸浮外野手をマイナーに降格させたことを発表。代わってブレーデン・モンゴメリー外野手がメジャー初昇格する。5月25日（同26日）の大リーグデビュー以来、攻守で存在感を発揮してきた西田の降格に現地ファンも落胆している。

ホワイトソックスは、球団Xで選手の入れ替えを報告。西田に加えて、右腕のデビッド・サンドリンが3Aシャーロットに降格し、左腕のジョー・ロックが昇格した。23歳のモンゴメリーは2024年ドラフト全体12位の好打者だ。

西田はツインズ戦でデビューすると、その試合で初安打と初補殺を記録。攻守に存在感を発揮した。ここまで12試合に出場し、29打数7安打2打点で打率.241。俊足強肩に加え、右翼手や中堅手だけでなく、本職の二塁手としても出場するなどユーティリティーぶりも見せてきた。

明るい性格で、現在は負傷離脱中の村上宗隆内野手と共にチームを盛り上げてきた西田の降格に、X上の現地のファンも様々な反応を見せている。

「降格させるべきだったのはアクーニャだろ！ 俺たちのリクウじゃない！」

「リクウはまた戻ってくるよ。約束する」

「リクウにはシャーロットで大活躍して、シーズン後半には『もう昇格させるしかない』と思わせるような結果を出してほしい」

「NOOOO リクウじゃないだろー！」

「待って。なんでニシダが降格なの？」

「ニシダを戻して！ さもないと街で暴動が起きるぞ」

「ニシダじゃなくて、ヒルかアクーニャのどちらかが降格リストに入ると思ってたよ」

ホワイトソックス外野陣では、この日の試合前までアクーニャが47試合出場で打率.191、6打点、ヒルが48試合出場で打率.213、4本塁打7打点の成績。打撃で苦しんでいるだけに再昇格の可能性に言及する声も多かった。



（THE ANSWER編集部）