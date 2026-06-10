「不動産投資＝怖い」というイメージを持つ人は多い。しかし年間約5,600万円の家賃収入を得るJOJO氏も、かつては同じ不安を抱えた普通の会社員だった。最初の1棟を買うまでに直面したリアルな葛藤、 shadow of father-in-law ... そして師と仰ぐ義父から叩き込まれた「投資用の借金と住宅ローンは、根本的に別物だ」という考え方——。年収600万円のサラリーマンが8棟52部屋に至るまでの原点を同氏に伺った。全5回の第1回。※この記事は、みんかぶプレミアム連載「マンション・住まいで稼ぐーーシン富裕層への黄金ルート」の一部です。