日本時間10日からパイレーツ3連戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手、山本由伸投手らの様子が公開されたが、佐々木朗希投手が手にしていた物に、海外ファンの視線が集中した。

ナイキのお揃いのジャージで移動したドジャースの選手たち。キャップをかぶりタラップを上がる大谷や、サングラスをかけてコーヒーを手に歩を進める山本の写真が公開された。

注目が集まったのは、佐々木が手にしていた紙袋だった。米国の人気スーパーマーケット「トレーダージョーズ」の冬シーズンのものとみられる。捨てずに再利用している右腕。X上の海外ファンの間にも驚きが広がった。

「ちょ、ま、ロウキがプライベートジェットにトレーダージョーズの紙袋で荷物持ち込んでる（笑）」

「冬用のデザインってことは…結構長い間、家に置いてあったってことだよね」

「トレーダージョーズの紙袋を持ってるロウキ、まじで可愛すぎん？ なんでこんなに愛おしいの」

「めっちゃ庶民的じゃん。中身は絶対グミでパンパンでしょ」

「冗談かと思った！ マジで紙袋じゃん」

「彼を愛さずにはいられない」

「誰かロウキにトレジョの大きい方のバッグをプレゼントしてあげて！！！」

佐々木は今季序盤は苦しんだものの、最近は好調。5日（日本時間6日）の前回登板では、エンゼルス相手に7回2安打無失点、10奪三振の快投を披露し、防御率は4.03まで良化した。



（THE ANSWER編集部）