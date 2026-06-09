「岡田監督から代表メンバーの発表です！」マクドナルドの発表にツッコミ殺到「なんやひらパー兄さんか」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月9日、投稿を更新。俳優の岡田准一さんが出演するCM動画を公開しました。
【動画】“岡田監督”出演のCMに反響
岡田さんの熱演が光る見事なCMですが、コメント欄は別の意味でも大盛り上がり。“岡田監督”と聞くと、サッカー元日本代表監督の岡田武史氏や、元阪神タイガース監督の岡田彰布氏（愛称・どんでん）などを思い浮かべる人も多く、コメント欄では「元日本代表監督じゃないんかい」「予想とは違ったけど、岡田准一さんは嬉しい！」「ひらパー兄さんやないか。おーん」「別の岡田監督かーいw」「岡田監督って言って岡田彰布でも岡田武史でもないの草」「どんでんちゃうんかい、、、」など、ユーモアあふれるツッコミが相次ぎました。
(文:All About ニュース編集部)
【動画】“岡田監督”出演のCMに反響
6月17日より新商品発売同アカウントは「岡田監督から代表メンバーの発表です！」とつづり、1本のCM動画を公開。記者会見形式で、スーツ姿の岡田さんがサッカー監督に扮（ふん）し、期間限定で販売される新商品「VIVA!ワールドマック」の3商品を発表するという内容です。今回選出された“メンバー”は、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の3品。初夏にぴったりな食欲をそそるラインアップとなっています。
1人2役での出演もマクドナルドのCMにたびたび出演している岡田さん。同アカウントは2024年10月24日にも「2本のチキンである、ということを2人の岡田さんで表現してみました」とつづり、動画を公開しました。ワイルドな冒険家に扮した岡田さんが1人2役に挑戦し、ダイナミックかつシュールな世界観を披露。コメントでは「インド映画の予告みたい」「面白すぎるw」「ひらパー兄さん、カッコいい」などの声が集まりました。今後のCMも楽しみですね。
(文:All About ニュース編集部)