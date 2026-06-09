ロックバンド「Mr.Children」は9日、バンドの公式Xを更新。中止となっていた5月30、31日の大阪公演の振替公演が決定したことを発表。また、福岡・神奈川での追加公演も合わせて発表した。

「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”振替公演と追加公演決定のお知らせ」とし、「先日公演中止とさせていただきました5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました」と発表。「また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします」と伝えた。

振替公演は10月14日(水)・15日(木)に大阪城ホールで行われ、追加公演は11月7日(土)・8日(日)にマリンメッセ福岡A館、12月2日(水)・3日(木)に横浜アリーナで開催される。

大阪公演をめぐっては、バンドの公式サイトで5月30日の大阪城ホール公演を途中で中止したことが発表された。ボーカルの桜井和寿の風邪による体調不良で、公演の継続は困難と判断したという。また、翌日31日の公演も中止することも発表し、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについては調整中としていた。