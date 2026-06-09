お笑いタレントの山田花子（51）が8日、ブログを更新。最後だというランチ弁当を公開し、注目を集めている。

【映像】山田花子の手料理やお弁当（複数カット）

2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、吉本新喜劇に持っていくヘルシーで安いお弁当など、さまざまな手料理をブログで披露してきた。

最後のランチ弁当を紹介

8日は、「ラスト弁当」というタイトルでブログを更新。「今朝の兄弟、野球のスイングをするロナウドちゃん 銀の盾で顔のチェックをするお兄ちゃん 今朝も仲良く登校しました」と息子たちの様子も紹介し、続けて「きょうで千秋楽。2回公演。最後のランチ弁当。サラダ、たまご焼き、ちくわキュウリ、豚肉とニラ炒め。私好みの味つけ、美味しかったです〜。お弁当は、冷蔵庫は片付くし健康には良いし節約にもなって最高よね」と、この日のお弁当を披露した。

この投稿には「きょうのお弁当も美味しそう」「いつも面倒くさがらずにささっと作ってて、感心します」など、さまざまなコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）