【hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味】 6月9日 発売 価格：253円

サイバーエージェントは、「hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味」を6月9日に発売した。価格は253円。ファミリーマート、アニメイトなどで取り扱う。

本製品はホロライブのAndroid/iOS用リズムゲーム「hololive Dreams」をモチーフとしたオリジナルシール付きスナック。16人のタレントの、ゲーム内に登場する際のライブ衣装を描いたイラストシールをランダムで1枚封入している。

またGiGOでは、対象のクレーンゲームに500円を投入した場合ノベルティとしてクリアしおりを進呈する。「Cyber Goods Store」公式Xアカウントでは、フォローと引用ポストによるキャンペーンも実施している。

vol.2参加タレント

百鬼あやめ／癒月ちょこ／大空スバル／兎田ぺこら／不知火フレア／白銀ノエル／宝鐘マリン／角巻わため／常闇トワ／姫森ルーナ／クレイジー・オリー／アーニャ・メルフィッサ／パヴォリア・レイネ／IRyS／オーロ・クロニー／ハコス・ベールズ

シールラインナップ

クリアしおり進呈キャンペーン

Xキャンペーン

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