「“彩り”はあきらめて」お弁当に入れると食中毒のリスクが上がるおかずは？ミニトマトやレタスには菌がうじゃうじゃ!？

お弁当づくりで多くの人が意識する「彩り」が、実は夏の食中毒リスクを高めているかもしれない。予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、夏のお弁当に入れない方がいい食材や、「新鮮＝安全」という思い込みの誤りについて聞いた。

鮮やかな弁当ほど危ない？

食中毒対策という観点では、特に夏のお弁当には「彩り」を求めない方がいいと思います。彩りを意識すると生野菜を入れることになりますが、生野菜には植物由来の菌が多く残存しているためです。

そうしたリスクが高い食材で、なおかつお弁当によく入っているものの代表例はミニトマト。パセリやレタスなどの葉物野菜をちぎったものを入れる方も多いと思いますし、キャベツの千切りなどは仕出し弁当でもよく入っています。食中毒予防の観点からすると、こうした生野菜はリスクが高いのです。

焼いたり煮たり揚げたりした食材は、火が通ることで植物由来の菌の多くは死滅しています。一方で、生のままの食材には菌が多く残存しています。たとえばレタスの葉には、1グラムあたり10万〜100万個レベルの菌がついていることもあり、水での洗浄や各種の除菌処理でも、すべてを取り除くことは難しいのです。

そのため、ポテトサラダのように加熱した食材がベースの料理も、生のキュウリなどを混ぜ込んでしまうと、生野菜由来の菌が混入してしまいます。

なお市販のカット野菜の多くは、次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水で殺菌処理がされていますが、それでも菌は完全には落としきれません。むしろ殺菌処理に耐えるような強い菌だけが選択的に残ってしまい、環境が良くなるとすごい勢いで増殖することもあります。そのため「消毒されたカット野菜なら生でも安全」とは言えません。

ちなみにミニトマトについては、特にヘタの部分に菌が多く付着しています。もしお弁当に入れるなら、ぜひヘタを取ってから入れてください。それだけでもリスクを下げることができます。

「普段どおり」火を通せばOK

食中毒対策として大事なのは、しっかり火を通した食材を使うことです。

加熱の目安として、厚生労働省は大量調理施設向けに「中心温度75℃で1分以上」という指針を出しています。

ただ、これを家庭料理で厳密に守ると、肉はパサパサになって美味しくなくなってしまいます。食中毒の原因となる菌はそれほど耐熱性が高くないので、家庭のお弁当であれば普段通りの加熱調理をするだけで、食中毒リスクをしっかり下げられるはずです。

なお肉については、菌は基本的に表面にしか付着していません。「肉の中までしっかり火を通して」とよく言われますが、筋肉組織の中まで菌が入り込むのは、肉が腐りかけのような異常な状態のときだけです。「夏場のお弁当だから」と、中心部の加熱に神経質になる必要はありません。

ただしひき肉は別です。ミンチにする過程で表面の菌が内部に練り込まれてしまうので、中までしっかり加熱したほうが安心です。

また「汁気の多いものは腐りやすい」とも言われています。たしかに「高温でしっかり揚げた唐揚げ」と「汁気の多い野菜炒め」を比較すれば、野菜炒めのほうが腐敗の進行は早くなるでしょう。しかし、きちんと火が通った状態であれば、両者に食中毒リスクの大きな差はないといえるでしょう。

つまり、たとえ夏場だとしても、普段通り火を通してあれば、家庭のお弁当の安全はしっかり保つことができると言えます。

「新鮮な食材なら安全」は誤解

多くの人が誤解しているのが、「新鮮な食材なら安全」という考え方です。

例えば新鮮なお肉でも、屠畜の過程の内臓を切ったタイミングなどで菌が付着してしまうケースはあります。新鮮さと食中毒のリスクは、必ずしも結びつくものではないのです。

そして、もうひとつ知っておいていただきたいのが、食中毒の原因菌と、食材を腐敗させる菌はまったくの別物だということです。腐敗菌は食材をネチョネチョさせたり臭いを発したりしますが、それ自体が直接的な健康被害を与えない場合もあります。納豆はその一例ですね。

ややこしいのは食中毒菌のほうです。こちらは増殖しても、匂いや見た目に変化を出さないため、私たちは気づくことができません。さらに厄介なのは、ごく少量の付着でも発症してしまうことがある点です。

新鮮に見えて、腐った匂いなどはしなくても、食中毒菌が「くっついていた段階」でアウトになってしまうのが、食中毒菌の本当に厄介なところなのです。

食中毒予防に大切な2つのこと

食中毒の原因菌の多くは食材由来のため、食中毒になるかどうかは、ある意味で「確率の話」です。「食材そのものが汚染されているかどうか」が本質で、汚染されていなければ多少ラフな調理をしても問題は起きませんし、汚染された食材を使ってしまえば、お弁当箱をいくら消毒したところで結果は変わりません。

なお、素手でおにぎりを握ったときに、手指の黄色ブドウ球菌が移行して食中毒の原因になるケースもないわけではありませんが、現実的な発生確率としてはそれほど高いものではありません。

夏場にお弁当を作るうえで、基本的な衛生管理はもちろん大事です。「手洗いをしてから調理をする」「調理器具やお弁当箱を清潔に保つ」といったことは普段通りに行っていただきたいですが、夏場だからといって神経質に消毒する必要はないと感じます。

消毒に神経を尖らせるよりも大事なことは、「しっかり火を入れた食材を使うこと」と、「調理後の温度管理」。特に「冷ます工程」です。この点は「お弁当の食中毒対策は『素早く冷まして保冷』一択！25℃を超えたら危険…梅干しも濃い味付けも気休めでしかない理由」の記事で詳しく解説します。

小関 成樹（こせきしげのぶ）

北海道大学大学院農学研究院 食品加工工学研究室 教授。博士（農学）。



構成＝古澤誠一郎