Bye-Bye-Handの方程式（通称：バイハン）が、大阪の道頓堀川で新曲「orion ring」のMV撮影を兼ねた船上ライブを開催した。

今年3月に新メンバー塚川由祐（Dr）が正式加入し、新たな門出を迎えたバイハン。6月4日(木)に行なわれた船上ライブではニューEP『僕らは涙を流さない-EP』（6月24日発売）の収録曲を披露し、船上および、岸辺のファンと一体となって盛り上がった。ファンが船を追いかけ、ファン撮影の動画をMVに活用するという参加型企画も熱量を高めた形だ。当日はライブ演奏はもちろん、ユーモアと気遣いの言葉をファンに届け、ファンにとってもバンドにとっても忘れられないイベントとなった。

なお、完成した「orion ring」MVはバンドのオフィシャルYouTubeにて、『僕らは涙を流さない-EP』発売日である6月24日(水)夜に公開を予定している。

また、7月からは対バンツアー＜ここからあなたを見つけるよTOUR＞も開催。新体制で7月17日(金) 神戸・太陽と虎を皮切りに、9月19日(土) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEまで全国6ヶ所を巡る。

◾️EP『僕らは涙を流さない-EP』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://lit.link/260624byebye

詳細：https://byebyehand.com/news/new-ep/ COCP-42716 / 1,650円（税込）

▼収録内容

01.春窓

02.恋するemoji

03.暗がりから笑え

04.orion ring

05.しゃーないしゃーない！(Bonus track) ※CDのみ収録 ▼購入者特典

・タワーレコード（オンライン含む）：クリアファイル（A5）

・Amazon：メガジャケ（24cm×24cm）

・Columbia Music Shop：B2告知ポスター

・応援店：飛び出すバイハンARカード

◾️＜Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」＞ 2026年7月17日（金）神戸・太陽と虎 18:30 / 19:00

2026年7月26日（日）宮城・LIVE HOUSE enn 3rd 17:30 / 18:00

2026年8月9日（日）愛知・Live House R.A.D 17:30 / 18:00

2026年8月15日（土）福岡・Queblick 18:00 / 18:30

2026年9月3日（木）東京・下北沢 SHELTER 18:30 / 19:00

2026年9月19日（土）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 18:00 / 18:30

※全公演対バンあり ▼チケット

ぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/bbh-tour2026/

イープラス受付URL：https://eplus.jp/bbh-tour2026/