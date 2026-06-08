3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の白川裕二郎さん（49）が、2027年3月末をもって卒業することが8日、ファンクラブの公式サイトで発表されました。

ファンクラブでは「この度、弊社所属アーティスト 白川裕二郎は、2027年3月末日をもちまして、純烈としての活動を終了し、グループを卒業いたしますことをご報告申し上げます」と発表。

さらに、「なお、白川裕二郎は純烈卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします。卒業後は、まずは本人の時間、そして家族との時間を大切にしながら、今後の活動につきましては本人のペースを尊重し、改めてご報告させていただきます」と発表されました。

そして、「純烈は、これまで応援してくださった皆様への感謝を胸に、白川裕二郎の卒業までの時間を大切にしながら、引き続き活動してまいります。今後とも純烈、ならびに白川裕二郎への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづっています。

■白川裕二郎さんのコメント全文

結成は今から約20年前。

俳優をやっていた自分が、リーダー酒井から紅白でたら親孝行できるんじゃない？から僕の純烈人生は始まりました。

人生って何が起こるか分からないよね。

6人時代全くの無名時代から応援してくれた皆様、健康センターで歌っていた頃、紅白の舞合まで一緒に夢を追いかけてくださった皆さんがいたからこそ、ここまで歩いてくることができました。

楽しい時も、苦しい時も、皆さまの声援に何度も支えられてきました。ステージの景色、皆さまの笑顔、いただいた拍手は、僕にとって一生の宝物です。

このたび、自分自身の人生と向き合い、たくさん悩み考えた末に、純烈を卒業する決断をいたしました。

今度は見送る側ではなく見送られる側。

純烈で過ごした日々に誇りと感謝を持って、新しい道へ進みたいと思っています。

ここまで歩んでこられたのは、変わらず応援してくださったファンの皆さま、支えてくださった関係者の皆さま、そして温かく見守ってくださったメディアの皆さまのおかげです。

時には厳しい言葉をいただくこともありましたが、その一つひとつが、自分を成長させてくれたと感じています。

純烈はこれからも素晴らしい歌と笑顔を届けてくれるグループです。どうか変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

そして自分自身も、皆さまへの感謝を胸に、また新たな場所で精一杯進んでいけたらと思っています。

一度立ち止まり肉体的にも精神的にもしっかりと充電をさせていただき、また皆様の場所に純烈としてではなく白川裕二郎として戻ってきたいと思います。

2027年3月31日までどうぞ皆様よろしくお願いします！！

ありがとう！

白川裕二郎