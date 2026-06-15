元AKB48で俳優の横山由依さん（33）が15日、第1子妊娠を発表しました。【映像】横山由依さん＆後上翔太さん、連名で妊娠報告横山さんはこの日に更新したインスタグラムで、「皆様へ この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。」と、2024年に結婚を発表した、夫で歌謡コーラスグループ「純烈」の後上翔太さん（39）と連名のコメント