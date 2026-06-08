あす6月9日（火）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE 悲願のW杯優勝なるか」を放送（TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信も実施）。

この番組では、「目標は優勝」を掲げる森保JAPANのあまり知られていないストーリーをお届け。

▷森保一監督の家族の支えと覚悟

▷上田綺世選手が闘うファンへ送ったサッカーボール

▷代表チームを支える“洗濯の守護神”の覚悟

代表に携わるメンバーがどのような思いでFIFAワールドカップに臨むのか？再現ドラマや密着を通して、日本代表の「覚悟」に迫る。サッカーファンはもちろん、あまり普段はサッカーを見ない人もこれを見れば、森保JAPANを思わず全力で応援したくなる番組！

■森保一監督の家族の支えと覚悟とは？

日本代表史上初・ワールドカップ2大会連続で指揮を執る森保監督。日本中の期待を背負い、「目標は優勝」を掲げる監督の出会い、苦悩、そして家族の支えとは？その足跡を再現する。

■上田綺世選手が闘うファンへ送ったサッカーボール

日本代表のエースストライカー・上田選手。2023年のワールドカップ二次予選で代表として自身初のハットトリックを達成。その裏にあった病と闘うファンとの知られざるストーリーを再現する。

■ワールドカップに8大会連続で招集の“洗濯の守護神”とは？

1998年フランスワールドカップから8大会連続、全ての大会で代表チームに招集されているスタッフが。その正体は“洗濯の守護神”。監督・選手たちから絶賛される彼らの覚悟と仕事ぶりに密着。

■番組MCは初挑戦の竹内涼真！

バラエティ番組でMC初挑戦となる竹内涼真（「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーター）。本格的にサッカーと向き合ってきた竹内だからこその熱い視点で番組を盛り上げ、スタジオの豪華ゲストとの掛け合いにも注目。

【MC】竹内涼真（「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーター）

【ゲスト】伊藤百花（AKB48）、木村沙織、タイムマシーン3号、土田晃之、眞鍋かをり、八木莉可子、山中柔太朗（M!LK） ※50音順