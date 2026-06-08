テレビ出演依頼を名乗る不審メールが話題に　公開された“異様な文面”に騒然

コメンテーター、AIエンジニア、BeatBoxerなど多方面で活躍するTOMOKINこと友金良太さんが、テレビ番組への出演依頼を名乗る不審な連絡を受けていたことを、自身のXおよびYouTubeチャンネルで明かし、大きな波紋を呼んでいます。

一見するとメディア出演のオファーに見える内容でしたが、やり取りの中では強引な返信の催促や不可解な高額請求、さらには今後の活動への影響を示唆するような圧力もあったといいます。発信者であれば誰の元にも届きかねない、昨今の「出演勧誘トラブル」の実態を、友金さんが公開した内容をもとに時系列で追います。

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■ 「出演料を請求される」矛盾から始まった不可解なオファー

トラブルの始まりは5月25日。友金さんの元に「田中」と名乗る人物から、「YouTubeを拝見した」として「AIを使ったYouTubeショート動画作成」について番組で話してほしいという出演依頼メールが届きました。

しかし、その中身は不可解なものでした。メールには「番組出演料：25万円（税込）」と記載されていた一方で、文末には「支払いは後ほどご案内する銀行口座振込となります」との一文がありました。

通常、出演依頼であれば出演料は依頼側から出演者側へ支払われるものです。しかしこの文面では、出演者側が指定口座へ振り込むようにも読める内容となっており、依頼の趣旨と金銭の流れがかみ合っていません。

さらに、友金さんから営業をかけたわけではない飛び込みの連絡であるにもかかわらず、「このメールをご覧頂いた後、速やかにご連絡お願いします」と、一方的に返信を急がせる文言も添えられていました。

■ コミュニケーションの破綻 しつこい催促とブレる請求額

友金さんがこのメールに返信せずにいると、翌26日には再び田中と名乗る人物から催促のメールが届きます。今度は「Xで言われているマクドナルドの端末について話してもらってもよい」と、当初とは異なるテーマを提示してきました。

また、前日のメールでは「番組出演料：25万円（税込）」と記載されていたにもかかわらず、このメールでは「出演料は25万円（税抜き）」との表記に変わっており、金額の扱いにも一貫性を欠く内容となっていました。

さらに無視を続けた5月28日、今度は送り主の名前が「山下」へと突然変更されます。山下と名乗る人物は、「なぜメールを返信をしないのでしょうか」と切り出し、「弊社AI番組を通じて有名になれる可能性がある」ことや、「この出演依頼を逃すと後がない」などと説明。当日中の返信を求める内容を送ってきました。

翌29日には、「過去に別の番組にも出演されていますし、YouTubeもされているので、我々の番組にも出演頂けるものと思っています」と、出演を前提とするような内容のメールが届きます。

さらに、「この業界、関係性がとても厳しいので連絡は早く返したほうが良いですよ」と、業界内での関係性を持ち出しながら、早急な返信を促す文言も記されていました。

■ まさかのヤラセ企画提案と「今更お断りは困ります」という理不尽な言い分

これまで返信を控えていた友金さんでしたが、相手側からの連絡が続いたため、「本件についてはお受けいたしかねます。また、今後のご連絡につきましても、差し控えていただけますと幸甚に存じます」と、出演を断る旨のメールを送信。

しかし、相手から返ってきたのは目を疑うような内容でした。「今更お断りのメールは困ります」「こちらは企画まで進めていますし、決定事項ですので」と言い放ち、一回も出演を承諾していないにもかかわらず、勝手に企画を決定事項扱いしてきたのです。

さらに、「この業界でインフルエンサーとして活動していくなら、あまり厄介なやり取りはしない方が良いですよ」と実質的な脅しとも取れる圧力を加えてくる有り様。

ちなみに、この時に提示されていた仮のテーマ案は、「AIが芸能人とYouTuberの能力を比較して、芸能人の方が優れている判定と証明をするような内容構成にし、そのAIは友金さんに作ってもらうことを想定している」という、あからさまなヤラセ仕様の企画内容だったことも明かされています。

その後も相手の暴走は止まらず、「ゲストのタレント調整も並行して進めているから、あなたのせいでスケジュールに影響が出る」などと責任転嫁を繰り返し、最終的には驚くべき内容のメールが届く事態に発展します。

相手は、「回答期日を過ぎたから出演拒否は受け付けられない」と主張し、「協力を拒否されるのであれば当方としても今後の扱いについて再考せざるを得ません」と宣告。

「これは脅しではなく業界の実情であり、メディア業界は横のつながりが強く情報が広く共有されるため、今回の対応についても当然ながら関係先には経緯を説明することになる」と続け、「その結果が今後の活動にどのような影響を及ぼすかをご自身でよくお考えください、然るべき対応をさせて頂きます」と繰り返し執拗に出演を迫ってきました。

その後も相手とのやり取りは継続しており、記事執筆時点（6月4日午後）においても、未だに決着の兆しは見えていません。

■ 番組名や局名は一切明かさず

こうした事態を受け、友金さんは5月29日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、今回の一連のトラブルについて詳しく説明するとともに、視聴者へ向けて注意喚起を行いました。

今回のようなメディア出演やビジネスの勧誘を名乗る連絡は、発信活動をしている人だけでなく、一般の方にとっても決して他人事ではありません。

今回のケースが完全に組織的な詐欺グループによるものか、あるいは極端に悪質な制作会社の仕業であるのかは現時点で断定はできません。しかし、編集部が友金さんにうかがったところ、相手側はこれまで具体的な番組名や局名を明かしておらず、メールアドレスも外部ドメインとみられるものだったとのことです。

もしあなたの元にも、このようなメディア出演やビジネスの勧誘メールが届いた場合は、出演する側や取材を受ける側であるにもかかわらず高額な費用を請求されないか、テレビ局名や番組名、制作会社の正式な住所や固定電話番号が明記されているかを厳重に確認してください。

また、メールアドレスのドメインが実在するテレビ局や制作会社のものになっているかチェックすることも重要です。

一方で、扱いが難しいのがGmailなどのフリーアドレス。制作会社などからの実際の出演依頼でも、Gmailなどが使われるケースはあります。そのため、フリーメールだからといって直ちに不審と決めつけるのではなく、番組名や企画内容、相手の氏名、所属、連絡先などが具体的に記載されているかを確認する必要があります。

さらに、「今すぐ返信しろ」「このチャンスを逃すと後がない」など、異様に決断を急がせたり、不安をあおったりする文言がないかも重要な見極めポイントです。

特に今回の件で特に注意したいのは、相手側から何度も連絡が続いた点です。繰り返しメールが届くことで、「すでに動いている」「業界にいられなくする」といった内容に不安を覚え、金銭の支払いに応じてしまう人が出る可能性もあります。

少しでも違和感を覚えた場合は、相手の要求に応じず、警察の相談専用窓口（#9110）や消費者ホットライン（188）へ相談することも検討してください。

＜記事化協力＞

TOMOKIN 友金良太さん（@TOMOKIN_Voice）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060803.html