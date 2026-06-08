平川忠亮監督が来季も琉球を指揮「強い覚悟を持って挑みます」
FC琉球は8日、平川忠亮監督 が来季も指揮することを発表した。
平川監督は昨季から琉球を率いていて、今季のJ2・J3百年構想リーグは40チーム中34位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「いつもFC琉球を支えてくださり、ありがとうございます。明治安田J2・J3百年構想リーグも多大なるご支援、ご声援を送っていただいた、ファン.サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、FC琉球に関わるすべての皆様に心より感謝申し上げます」
「この度、2026-27シーズンもFC琉球で引き続き監督として指揮を執らせていただくことになりました。百年構想リーグでは皆様の期待に応えられない苦しい試合もありましたが、すべての試合で最後まで諦めずに戦ってくれた選手たち、そしてホームでもアウェイでも素晴らしい雰囲気を作って共に戦ってくださったサポーターの皆様には感謝しかありません」
「今シーズンの課題を必ず成長の糧に変え、来シーズンこそ、ここ沖縄に再びJ2のチームを復活させ、皆様と歓喜の瞬間を分かち合えるよう、強い覚悟を持って挑みます。大好きな沖縄を盛り上げるために、引き続きFC琉球に関わる全ての仲間で一丸となって共に戦っていただけると嬉しいです」
平川監督は昨季から琉球を率いていて、今季のJ2・J3百年構想リーグは40チーム中34位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「いつもFC琉球を支えてくださり、ありがとうございます。明治安田J2・J3百年構想リーグも多大なるご支援、ご声援を送っていただいた、ファン.サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、FC琉球に関わるすべての皆様に心より感謝申し上げます」
「今シーズンの課題を必ず成長の糧に変え、来シーズンこそ、ここ沖縄に再びJ2のチームを復活させ、皆様と歓喜の瞬間を分かち合えるよう、強い覚悟を持って挑みます。大好きな沖縄を盛り上げるために、引き続きFC琉球に関わる全ての仲間で一丸となって共に戦っていただけると嬉しいです」