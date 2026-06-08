京都新監督はポポヴィッチ氏!! クラブ初のACL戦うシーズンへ意気込み「新しい歴史が作られようとしています」
京都サンガF.C.は8日、ランコ・ポポヴィッチ氏(58)が来季から監督に就任することを発表した。
京都は2021年から諜裁氏が指揮していたが、今季で退任していた。ポポヴィッチ氏はこれまで大分トリニータ、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズを指揮。クラブ初のAFCチャンピオンズリーグを戦うシーズンにJリーグでの経験豊富な指揮官を招聘した。
ポポヴィッチ氏はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「京都サンガF.C.ファミリーの皆様、こんにちは。ポポヴィッチです。日本に初来日してから20年が経ちます。京都サンガF.C.のような歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができる事を、本当に言葉にできないくらい嬉しく思っています」
「これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くして沢山の勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです。これから素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう!皆様にお会い出来る事を楽しみにしています。『京都サンガ、共に戦おう!』
京都は2021年から諜裁氏が指揮していたが、今季で退任していた。ポポヴィッチ氏はこれまで大分トリニータ、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズを指揮。クラブ初のAFCチャンピオンズリーグを戦うシーズンにJリーグでの経験豊富な指揮官を招聘した。
ポポヴィッチ氏はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くして沢山の勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです。これから素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう!皆様にお会い出来る事を楽しみにしています。『京都サンガ、共に戦おう!』