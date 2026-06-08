今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月8日（月）〜6月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、仲間や親友から悩みを打ち明けられ、真剣に対応する場面が増えるかも。あなたの体験してきたことを交えて話してみると良いでしょう。穏やかな口調で伝えていけば、相手も落ち着くようです。SNSで自分の言葉を発信するのも◎
★ワンポイントアドバイス★
気になる場所に出かけてみると、不思議な体験ができるかも。1人で行ってみるのもアリ。感じたことを日記に書いてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、仲間や親友から悩みを打ち明けられ、真剣に対応する場面が増えるかも。あなたの体験してきたことを交えて話してみると良いでしょう。穏やかな口調で伝えていけば、相手も落ち着くようです。SNSで自分の言葉を発信するのも◎
気になる場所に出かけてみると、不思議な体験ができるかも。1人で行ってみるのもアリ。感じたことを日記に書いてみて。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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