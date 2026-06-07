2026年も東京ディズニーリゾートと人気バンド『Mrs. GREEN APPLE』のコラボレーションが実現する。7月2日から9月14日まで開催されるスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』において、昨年に引き続き2年連続でのコラボが決定している。

【写真】ディズニーファンを怒らせた、ミセスファンによる「ミッキー邪魔」騒動

東京ディズニーランド×『Mrs. GREEN APPLE』

東京ディズニーリゾートは、「ゲストの皆さまに夢や感動をお届けしたい」という想いと、「最高のエンタテインメントで世界中の人々にワクワクとドキドキを提供し続ける」という『Mrs. GREEN APPLE』のビジョンが重なったことで、今回のコラボが実現したと説明している。

7月1日からは、ベイマックスをモチーフにした『Mrs. GREEN APPLE』とのコラボグッズの販売も開始されることから、

《ベイマックスが音符持ってるー！》

《グッズが可愛いすぎる！！欲しい！》

《ベイマックスとミセスのコラボとか最高すぎる》

などとファンの間で盛り上がりを見せている。

「今回のコラボはぬいぐるみチャームやTシャツなど、グッズも充実していますが、光るおもちゃはアトラクション『ベイマックスのハッピーライド』に連動して光る仕様になっていて、期間限定で流れる『Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)』にのせて楽しむことができます」（全国紙記者、以下同）

東京ディズニーリゾートとアーティストコラボの変遷

東京ディズニーリゾートでは、過去にもアーティストとのコラボを行ってきた。1987年にはマイケル・ジャクソンとコラボした3Dアトラクション『キャプテンEO』が登場。2006年には東京ディズニーシー5周年を記念してMISIAとコラボしたスペシャルイベントが開催されている。2022年からはMISIAが16年ぶりに2度目のコラボを果たし、ナイトタイムエンターテイメント「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」の日本語版テーマソングを担当している。

こうした歴史の中で『Mrs. GREEN APPLE』は2年連続でのコラボを実現し、日本人アーティストとして圧倒的な存在感を示しているが心配するファンもいて…。

「昨年のコラボでミセスのメンバーが、ミッキー＆ミニーとオープンカーに乗ってサプライズ参加しました。その場のミセスファンはもちろん大喜びでしたが、一部のファンが撮影中に『ミッキー邪魔』と発言し、それがSNSで拡散されるとトレンドに上昇するなどして炎上しました。この騒動があり、ディズニーファンからは『今回のコラボでは本当にやめて欲しい』など心配の声もあがっているようです」

2年連続のコラボとなる今年も、ミセスメンバーのサプライズ登場があるのではないかとの期待が高まっている中、7月1日のグッズ販売初日や7月2日のイベント開幕日に向けて「聖地巡礼」を計画するファンも少なくない。

人気が高まるほどイベントの規模も拡大し、結果としてトラブルのリスクが増大する。2026年の夏、東京ディズニーランドに響く『Carrying Happiness』が、すべてのゲストにとって幸せを運ぶ一曲となることを願いたい─。