なすは厚めスライスがうまいっ！じゅわじゅわジューシー『なすステーキ肉にらソース』

厚めに切ったなすをこんがり焼けば、まるでステーキみたいなごちそうおかずに！ じゅわっとジューシーななすに、しょうがをきかせた甘辛い肉にらソースをたっぷりかければ、ご飯が止まらないおいしさです。蒸し焼きにすることで、とろっとやわらかな口当たりも楽しめます。

『なすステーキ肉にらソース』のレシピ

材料（2人分）

なす（大）……2個（約240g）

豚こま切れ肉……150g

にら……20g

〈A〉

しょうがのすりおろし……1かけ分

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

水……大さじ1

砂糖……小さじ1

サラダ油……大さじ2（なす用）、小さじ1（ソース用）

作り方

（1）材料を切る

なすはへたを切り、縦に3等分に切る。にらは長さ1cmに切る。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油大さじ2を中火で熱し、なすを並べ入れる。弱めの中火にし、ふたをして3分ほど蒸し焼きにする。焼き色がついたら上下を返し、ふたをせずに1〜2分焼いていったん火を止め、なすを端に並べる。

（3）肉にらソースを作る

肉にらソースを作る。（2）のフライパンの汚れをさっと拭き、サラダ油小さじ1を入れて中火で熱し、豚肉を加える。肉をほぐしながら2分炒め、肉の色が変わってきたらAを加えて混ぜる。煮立ったらにらを加えてひと混ぜし、（2）のなすにかける。

とろっと焼いたなすに、しょうが香る肉にらソースがじゅわっとからむ、ご飯にぴったりの一皿。豚肉のうまみとにらの風味が重なり、あとを引く味わいです。

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）