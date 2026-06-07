開催：2026.6.7

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 3 [パイレーツ]

MLBの試合が7日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。

ブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダー、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

1回裏、4番 オジー・アルビーズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 1-0 PIT、6番 オースティン・ライリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 2-0 PIT

3回裏、ダブルスチール成功でブレーブス得点 ATL 3-0 PIT

4回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 ATL 3-1 PIT、8番 タイラー・コーリハン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでパイレーツ得点 ATL 3-2 PIT

5回表、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 ATL 3-3 PIT

5回裏、4番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 4-3 PIT、5番 ドミニク・スミス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 6-3 PIT

試合は6対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで5勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 07:52:13 更新