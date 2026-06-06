『名探偵プリキュア！』第19話「迷宮トレインにご招待！？」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第19話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
6月7日に放送となる第19話のあらすじはこちら。
＜第19話「迷宮トレインにご招待！？」あらすじ＞
クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんなとみくる。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
ところが車内販売員が通りかかり、目を離した間に、ゆみのしおりがなくなってしまう。同時にポチタンが反応したのを見て、あんなとみくるは販売員を追いかける。ふたりが予想したとおり、販売員の正体はゴウエモンだった。次の停車駅までは 30 分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
＞＞＞第19話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第19話「迷宮トレインにご招待！？」あらすじ＞
クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんなとみくる。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
ところが車内販売員が通りかかり、目を離した間に、ゆみのしおりがなくなってしまう。同時にポチタンが反応したのを見て、あんなとみくるは販売員を追いかける。ふたりが予想したとおり、販売員の正体はゴウエモンだった。次の停車駅までは 30 分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
＞＞＞第19話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
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